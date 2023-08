Radar bude umístěn v Heleníně, to je místní část Jihlavy. Za posledních deset let se tam stalo několik vážných dopravních nehod. Některé z nich měly tragické následky. Maximální povolenou rychlost sedmdesát kilometrů za hodinu tam přitom dodržuje málokdo, třebaže řidičům zobrazuje jejich rychlost informativní radar. Směrem z Jihlavy řidiči jedou z kopce, silnice se jim zdá přehledná a tak sešlápnou plyn více. V druhém směru sice stoupají, auto se ale rozjede z kopce obchvatu Velkého Beranova a řidiči nebrzdí, pokračují dále svižně.

Past na spěchající řidiče: v Údavech začne radar měřit rychlost

V místě, kde se odbočuje do Malého Beranova nebo do Helenína dochází ke kolizním situacím, problém vyjet mají i autobusy. V úseku jsou navíc autobusové zastávky s pohybem chodců, do Helenína jezdí městskými autobusy studenti středních škol, často tudy jezdí i cyklisté z Jihlavy na cyklostezku do Luk. Také zde projíždí kamiony mířící na dálnici. Zkrátka jde o místo, kde bude mít úsekové měření smysl. „Sedmdesátka by začínala dole nad mostem a pokračovala by po celém stoupání, v obou směrech,“ popsal Frenc.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Nyní začnou práce na projektu a ředitel městské policie odhaduje, že by k realizaci mohlo dojít v příštím roce. „Úsekové měření rychlosti zde má naprosté opodstatnění," prohlásil Frenc.

Zároveň popřel názor kolující po sociálních sítích, že by město zavádělo úsekové měření proto, aby vydělávalo na řidičích. „Hlavním důvodem je bezpečnost silničního provozu. Máme dokázáno, že řidiči v tomto úseku velmi často porušují pravidla a není v silách policie tam stát neustále s radarem,“ uzavřel Frenc s tím, že motoristé dodržující předpisy mohou být v klidu, pro ně se nic nezmění.