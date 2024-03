Po více než čtvrtstoletí se mění jméno ředitele Městské policie Jihlava. Jan Frenc odešel do důchodu a jeho pozici přebírá dosavadní zástupce, Stanislav Maštera.

Jana Frence v čele Městské policie Jihlava vystřídá Stanislav Maštera (vlevo). | Foto: Město Jihlava

Devětapadesátiletý Stanislav Maštera plánuje pokračovat v linii, kterou jeho předchůdce nastavil. „Mojí snahou je, aby byla městská policie dobrým nástrojem obce pro zajištění veřejného pořádku. Chci, abychom dokázali rychle a efektivně reagovat na potřeby občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, čistoty obce a dalších činností,“ řekl Deníku.

Podle něj by veřejnost nemusela změnu ve vedení strážníků nijak pocítit. „Chceme dál působit tak, abychom měli důvěru občanů a ti se na nás mohli kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc,“ uvedl nový ředitel.

Maštera dle vlastních slov nastupuje do nové pozice s respektem a doufá, že zúročí své dlouholeté zkušenosti z práce u městské policie. Je totiž u městské policie přes třicet let, zástupcem ředitele byl od roku 1997. Do výběrového řízení na ředitele se přihlásili čtyři uchazeči, Maštera z nich byl nejvhodnějším.

Deník požádal také o vzkaz Jihlavanům. „Veřejnosti bych vzkázal, aby se nebála na strážníky obracet s žádostí o pomoc a že se jim strážníci budou vždy snažit v maximální možné míře vyjít vstříc,“ odpověděl Maštera.