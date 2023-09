Za každou tisícovku na účtence pak dostávají zákazníci plyšáky. Ty rychle mizí. „Nedojdou, máme jich na skladě dost,“ uklidňuje s úsměvem Jitka Špetová, která se s kolegyní o vydávání dárků stará. „Je to milé, lidé by ten nákup stejně udělali, tak si vezmou plyšáky pro děti nebo vnoučata,“ uvádí a následně předá zákaznici hned dva plyšáky a k tomu ještě dva červené balonky.

Supermarkety míří do měst na Jihlavsku, v Polné už se staví

V jednom kole je půl hodiny po otevření vedoucí prodejny Lenka Nižníková. „Jsme nadšení, zákazníci přišli, takže máme radost,“ říká vedoucí. Následně sděluje, že vedle klasického akčního zboží je speciální nabídka slev jen a pouze pro Polnou. Ta má být minimálně tento a příští týden, možná i déle.

Jedněmi z prvních zákazníků jsou manželé Beránkovi, kteří přijeli z Dobronína. „Ceny jsou přibližně stejné jako kdekoliv jinde, ale nějaké akce jsou lepší,“ hodnotí Jiří Beránek po nákupu. „Byly tam hezké akce,“ doplňuje jeho manželka. Oba se těší, že budou jezdit do Penny Marketu pravidelně, mají to tam podstatně blíže než do Jihlavy. V Polné přitom už jeden supermarket byl, Coop na druhém konci města, který je po výrazné modernizaci.

Nový Penny Market v Polné:

- supermarket je otevřený denně od 7:00 do 20:00

- první dny bude pro zákazníky v Polné speciální akční nabídka

- v budově supermarketu je také prodejna masa a uzenin

- na parkovišti je potřeba označit si čas příjezdu na parkovacích hodinách

Stejně to vidí i Lída Kaňkovská, která je přímo z Polné. I ona bude jezdit do nového supermarketu. „Nakupovalo se mi dobře, obchod je volnější, nemačkali jsme se tam s ostatními, jsem spokojená,“ hodnotí první nákup cestou k autu. Těch je u obchodu zaparkovaných poměrně hodně, z jednapadesáti parkovacích míst jich zbývá volných jen pár.

S tím pak souvisí novinka, se kterou se musí zákazníci teprve seznámit. Je to nutnost dát si za okno auta parkovací hodiny a označit tam čas příjezdu. Na nákup mají hodinu. „Auta, která tu budou delší dobu, bude řešit policie za neoprávněné parkování. Díky tomu zajistíme pro zákazníky více parkovacích míst,“ vysvětluje Deníku pracovník z revizního oddělení, který si nepřál uvést jméno, redakce ho však zná. Zákazníci, kteří by snad parkovací hodiny neměli, si je mohou vyžádat na pokladně. S Penny kartou jsou za deset haléřů.