Všechno nové potrubí převzal k provozování Svazek vodovodů a kanalizací Jihlavsko. „Majitelem jsme pořád my, bylo by ale nesmyslné infrastrukturu dělit,“ vysvětlil starosta Bohuslav Fiala.

Nad situací v krajském městě přitom jen kroutí hlavou. „Mám obavu, že to bylo politické rozhodnutí, ale mě osobně je líto, že Jihlava ze svazku vystoupila. Všichni by chtěli kubík vody za padesát korun, ale co stojí, to stojí,“ uzavřel.

Ždírec



první písemná zmínka: 1233



počet obyvatel: 417



Zajímavost: V obci se nachází Domov Ždírec, kde se starají o seniory. Jeho historie sahá do roku 1916, kdy sestry Terezie a Emílie Klimentovy, příslušnice III. řádu svatého Františka, koupily usedlost číslo 43 ve Ždírci a věnovaly se zde opatrování sirotků. V padesátých letech přešel majetek sester pod stát a byl tu zřízen Domov důchodců. Po revoluci začala rozsáhlá přístavba a rekonstrukce domova, v současné době se zde starají o seniory, o klienty s Alzheimerovou chorobou a je zde i Alzheimer poradna Vysočina.



Tip na odpočinek: Naproti ždíreckému domovu seniorů vzniklo v roce 2016 odpočinkové místo se sochařskými výtvory Radomíra Dvořáka a kameníka Milana Krpálka. Dvořák zhotovil žulový erb a asi tunový mramorový leknín na zrekonstruovanou kašnu. Kromě toho je na místě také různý žulový nábytek, kterého se zhostil Krpálek. Jde o kamenný stůl, lavičky, koš a stojan na kola.