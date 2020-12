Antigenní test:

- výtěr z nosohltanu

- výsledek už do 30 minut

- odhalí nemocné až na vrcholu infekce

- vždy zdarma

Ne všichni ale se zmíněným názorem souhlasí. „Test ukáže, zda člověk je, nebo není nakažený v daný okamžik. Když se nechá otestoval 18. prosince, tak nikde není psáno, že to nemůže chytit o den později. Rozhodně tak nemá jistotu, že během Vánoc nenakazí rodinu. Proto je to celé naprosto zbytečné,“ oponoval Martin Vokáč z Havlíčkova Brodu.

I tak si ale antigenní test chce nechat udělat poměrně dost zájemců. „K patnáctému prosinci se na ně přihlásilo téměř tři tisíce lidí. Kapacita odběrových míst je do konce roku, až 7800 odběrů,“ prozradila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Například v novoměstské nemocnici už mají až do Vánoc plno. Zájem se tam zvedl až v posledních dnech. „Testovali jsme i dříve, ale bylo to za poplatek šest set korun. Zřejmě proto o ně veřejnost příliš nestála,“ přemítala mluvčí nemocnice v Novém Městě Tamara Pecková.

Navyšují kapacitu odběrových míst

PCR test:

- výtěr z nosohltanu

- výsledek po minimálně čtyřech hodinách

- dokáže odhalit nemocné ještě předtím, než jsou infekční

- zdarma jen s žádankou lékaře

Obsazené termíny jsou zatím v Nemocnici Havlíčkův Brod. „Navýšili jsme proto kapacity odběrového stanu. V případě potřeby uvážíme ještě další doplnění časů. V následujících dnech nám bude pomáhat také tým složený z armády a hasičů,“ informovala mluvčí brodské nemocnice Petra Černo.

Nabídku termínů museli rozšířit i v Nemocnici Jihlava. „Před časem jsme zrušili odpolední testování. Kvůli antigenním testům jsme k nim ale vrátili a fungujeme od třinácti do sedmnácti hodin. Zájem o testy je relativně velký,“ potvrdila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Naopak v Třebíči a v Pelhřimově ještě místa na tento týden mají. „Vzhledem k tomu, že vláda posunula začátek testování na dřívější termín, máme první dny zatím ještě volné,“ sdělila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Lidé sem mohou přijet autem, nebo přijít pěšky. „Vzhledem ke ztížené dopravní situaci v areálu nemocnice žádáme všechny registrované žadatele o parkování mimo areál. Vjezd nikomu samozřejmě zakazovat nebudeme, ale u lidí, kteří to mají do nemocnice kousek, by bylo lepší, kdyby ke stanu přišli pěšky,“ doplnila Knapová.

Testování mimo nemocnice

Nejsou to ale jen krajské nemocnice, kde se lidé mohou nechat testovat. Odběr vzorků provádí například na poliklinice v Telči. Testovat budou také hasiči, a to na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a na základní škole T. G. Masaryka v Jihlavě.

Na všech místech je však nutná registrace předem. „Termíny v rezervačním systému neustále postupně doplňujeme a přidáváme. Prozatím jsou až do 15. ledna,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Kromě antigenních testů budou v červených stanech u krajských nemocnic zdravotníci i nadále provádět také klasické PCR testy, a to jak u indikovaných klientů, tak samoplátců.