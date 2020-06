Manželský pár v Chotěboři v minulém týdnu vyrazil na pivo. Po dvou měsících oba počítali s tím, že si nesednou, protože dát si jedno točené bude chtít i řada sousedů. Překvapení bylo, že na zahrádkách ale sedělo jen pár lidí a uvnitř bylo liduprázdno.

Někteří lidé si zvykli jíst doma, někomu se nechce vycházet z domu do deště, jiní se snaží v nelehké době ušetřit a další se prostě bojí. Do restaurací se ale každopádně lidi příliš nehrnou. „Řekla bych, že zájem je teď zhruba třicetiprocentní oproti normálu. Lidé spíš chodí na obědy, čas mezi obědem a večeří je hluchý,“ pokrčila rameny Renata Krulová z restaurace Molekula v Třebíči.

V podobném duchu pak hovořil i číšník Vladimír Fišara z Pivovarského hostince Rebel v Havlíčkově Brodě. „Odpoledne je to katastrofa, večeře jsou zajímavější, ale také ne všechny. Obědy se začínají pomalinku přibližovat normálu. Jako v době před koronou to ale rozhodně není, je to takových třicet procent dolů,“ odhadl.

Například v humpolecké Papa´s Garden restaurant si ale nestěžují. „Zájem je hlavně o obědy, ale narváno taky úplně nemáme. S večeřemi už to bylo vlažnější,“ zhodnotila provozní Michaela Hlaváčová. Dodala, že první týden byl takový zahřívací a myslí, že se situace postupně zlepší.

Celkem dobrá návštěvnost je i v Restauraci na Kocandě v Krahulčí na Jihlavsku. „Večery a víkendy u nás byly vždycky slabší, ale o obědy je v týdnu zájem velký,“ řekla Zuzana Křížová z restaurace. Svoji roli určitě hraje i silnice z Brna na České Budějovice vedoucí přímo pod okny.

V pelhřimovském Hotelu Slavie pak evidují nárazový zájem, svoji práci tam zatím nemohou dělat naplno. „Okýnko, které jsme v uplynulé době provozovali, bylo finančně určitě lepší. Dělali jsme zajímavý počet obědů a personální náročnost byla úplně minimální,“ uvedla ředitelka hotelu Monika Suchánková.

Optimismem srší i Michaela Marková z Grand restaurant Poppet ve Žďáru nad Sázavou. „Klientela se nám vrátila, zákazníci jsou spokojeni, meníčka se nám taky drží, takže si nemůžeme stěžovat,“ sdělila.

Podle ní pomohlo, že restaurace fungovala i během krize a nabízela jídla s sebou nebo rozvoz. Ten je od prvního června minulostí, na druhou stranu je ale nově v provozu e-shop, kde si mohou zákazníci „naklikat“ jídlo, zaplatit a pak si vše jen vyzvednout.