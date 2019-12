O prázdninách si děti užijí návštěvu u zvířátek

O vánočních prázdninách si děti mohou užít návštěvu u zvířátek z novoříšského zookoutku. Ten bude otevřený v sobotu od 12 do 17, v neděli a v pondělí od 10 do 17 a na Štědrý den v úterý od 10 do 16 hodin.

Rodinný zookoutek v Nové Říši. | Foto: Archiv Zookoutku