O provozování Radniční restaurace v Jihlavě, která letos na začátku února nečekaně zavřela, není zájem. V závěru úterního zasedání jihlavského zastupitelstva o tom informoval primátor Petr Ryška.

Radniční restaurace je uzavřená, dříve přitom bývala jednou z nejlepších ve městě. | Foto: Deník/Martin Singr

Téma v diskuzi otevřel opoziční zastupitel Radek Hošek, který se ptal na zájem o restauraci. „Zájemci se přišli se podívat a řekli, že je to ve velice špatném stavu a byly by potřeba značné investice, aby se to uvedlo do pořádku,“ sdělil primátor. Město tak nyní zkusí na dva roky snížit nájem na polovinu. „Je to úspora kolem milionu korun. Jestli je to dostatečné, nevím,“ přiznal Ryška.

Město dříve mělo z nájmu kolem čtyři sta tisíc korun ročně. Cestou úplného odpuštění nájmu třeba na rok ale jít nechce. „Neradi bychom, aby do toho přišli dobrodruzi, kteří by po roce zase odešli,“ vysvětlil.

Do hry vstupuje i otázka nedostatku číšníků a dalšího personálu, největší problém je ale dle Ryšky v samotných prostorech. „Je to vybydlené a není to v dobrém stavu,“ pokrčil rameny primátor. Přestože se ve vedení města již objevují i myšlenky najít pro dřívější restauraci jiné využití, magistrát se zatím bude snažit najít někoho, kdo bude pokračovat v tradici. Nicméně i nyní se v centru Jihlavy najíst dá.

Radniční restaurace na jihlavském Masarykově náměstí byla dříve považovaná za jednu z nejlepších ve městě, průměrné hodnocení v google recenzích má 4,2 hvězdiček z pěti. „Posezení hezké, s výhledem na téměř celé město. Zrovna jsme trefili den, kdy na městě hrála živá hudba, takže vše super. Jídlo bylo hezky nazdobené a velice chutné,“ zhodnotil svou návštěvu například Michal Malý, který byl v restauraci zhruba před dvěma lety.

Koncem loňského roku se ale začaly množit negativní komentáře týkající se nejčastěji rychlosti obsluhy, někdy i jídla. Po Jihlavě se o možném konci hovořilo už delší dobu. Majitel, jednatel a šéfkuchař v jedné osobě Petr Vološčuk přiznával, že situace není příznivá. Restauraci od Miroslava Tomance koupil na podzim roku 2019. Pak přišel covid, následovala vysoká inflace. Po konci se ozvala řada lidí, kteří nestihli „projíst“ dárkové poukazy.