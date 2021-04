/MAPA ZASAŽENÝCH LOKALIT/ Voda v Jihlavě několik hodin nepoteče. V noci ze soboty na neděli se bude opravovat porucha na hlavním přiváděcím vodovodním řadu, který zásobuje pitnou vodou větší část města Jihlavy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Pokud nenastanou komplikace, opravy by měly probíhat bez přerušení dodávek vody. „V případě, že se při opravách ukáže potřeba vyměnit část potrubí, mohou nastat výpadky v dodávkách vody,“ upozornil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Provozovatel, vodohospodářská divize Služeb města Jihlavy ubezpečuje, že by v takovém případě šlo jen o krátkodobé noční přerušení dodávek nebo o pokles tlaku vody v potrubí. „Vzhledem k nočním hodinám o víkendu to odběratelé vody ani nemusí zaznamenat,“ konstatoval Daněk.