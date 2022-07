Během úterka a čtvrtka nepřesáhnou teploty ani v jednom z vysočinských okresů hodnotu třiceti stupňů Celsia. Slunce naplno svou sílu tak ukáže až ve středu, a to zejména na Jihlavsku, kde se během odpoledne budou teploty pohybovat okolo třiatřiceti stupňů Celsia. V ostatních okresech o jeden až dva stupně méně. "Dlouho jsem uvažoval nad klimatizací. Teď jsme si ji s výhledem na následující dny se spolubydlícím konečně pořídili. Je to investice do pohodlí i zaměstnání, jelikož pracuji z domu," popsal například osmadvacetiletý Lukáš Štrobl.