Silnice nám vede přes zástavbu. Řešíme hluk, prašnost i nebezpečí, zlobí se například starosta Čížova Přemysl Moravec. „Když vidím přecházet děti silnici, jsou to hrozné situace. A co si budeme povídat, řidiči kamionů nejsou žádní andílci,“ dodal starosta. Po dvaceti letech diskuzí to nyní vypadá, že by mohl v obci vzniknout alespoň přechod.

Kamiony jedoucí z Jihlavy na Znojmo projíždí dále Stonařovem. Tam je křižovatka, která je často využívaná na objízdných trasách a přivádí do městyse další auta. „Mám pocit, že ten problém neustále narůstá. Je to katastrofa. Z okna úřadu vidíme dnes a denně, že kamionů je hodně,“ přidala svůj názor místostarostka městyse Kristýna Vostálová.

Kamiony z Jihlavy do Rakouska už musí platit mýto. Nařízení platí od pátku

Od prvního července platí dopravci na silnici číslo I/38 v úseku dlouhém asi pětaosmdesát kilometrů mýto. Jeho zavedením ministerstvo doufalo, že se sníží počet projíždějících kamionů. „Od zpoplatnění si slibujeme především to, že tranzitní doprava nebude preferovat nezpoplatněné silnice první třídy na úkor zpoplatněných. Dalším přínosem je navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu, rekonstrukci či vylepšení silnic a železnic,“ vysvětlil již dříve mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Kamionů však méně není, shodují se na tom v obcích podél trasy. Při přepravě zboží je zkrátka důležitá rychlost a čas. Na stávající trase mohou mít vozy nižší spotřebu nafty, než na klikatých cestách bez poplatku. „Přiznám se, že úbytek nepozorujeme. Dokonce bych řekl, že naopak. Ale možná je to dáno tím, že přímo ve Vílanci máme semafory před stavbou a kamiony tak víc vnímáme,“ uvažoval Jiří Doležal, který ve Vílanci provozuje s přítelkyní stánek se zmrzlinou.

Nově dopravu také zbrzdí opravy osmi propustků u Znojma. „U všech propustků zlepšíme jejich technický stav. Opravíme například i římsy, zábradlí a svodidla,“ informovala Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Do listopadu budou auta a kamiony místem projíždět kyvadlově na semafory.

Situace po zavedení poplatků a další výhled



- mýto platí dopravci od 1. července 2022 na silnici číslo I/38 vedoucí z Jihlavy k hraničnímu přechodu Hatě na Znojemsku



- kamionů dle vnímání lidí podél silnice v posledním měsíci neubylo



- situaci by mohla mezi Jihlavou a Stonařovem zlepšit nově postavená silnice, která povede souběžně se stávající osmatřicítkou a vyhnout se má Rančířovu, Čížovu, Vílanci, Suché a Stonařovu



- silnice ale nebude ideálním řešením, navíc se termín zahájení stavby oddaluje

Naopak v úseku na Jihlavsku by problém do budoucna mohly vyřešit plány ŘSD na přeložku frekventované silnice. „Není to nejlepší řešení. Ten plán je ale starý dvacet let a není ochota s ním hýbat,“ řekl otevřeně starosta Čížova Moravec. Podle něj při navrhovaném řešení bude Čížov opět trpět, jen v jiné části.

Přemysl Moravec si uvědomuje, že je snaha najít co nejlevnější řešení. „Nám to půjde po povrchu a pak bude přemostění směrem k Okrouhlíku. A ten most vždycky bude hlučný. Pokud projektanti říkají, my to umíme, je to super. Ale všechny mosty v zástavbě jsou hlučné,“ prohlásil starosta. Poté uznal, že určitě ale dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Práce měly začít v roce 2027, zřejmě se opozdí. Sdružení Děti země totiž upozornilo, že na území žijí zvláště chránění živočichové. „Procesně to znamená, že řízení o umístění stavby bylo přerušeno a nyní je třeba vyčkat rozhodnutí ministerstva životního prostředí,“ vysvětlil Martin Buček z ŘSD.

Předpokládaný začátek stavby je tak první pololetí roku 2030. Uvedení do provozu potom v závěru roku 2032. „Tyto termíny jsou závislé na dalším průběhu přípravy a do vydání pravomocného územního rozhodnutí samozřejmě nelze vyloučit jakékoliv změny ve vedení trasy,“ dodal Buček.