Obchod není charita. „Zaplaťte, nebo obchod zavřeme. Tak s námi COOP komunikuje. Naposledy chtěl víc než 42 tisíc korun. Já to považuji za vydírání,“ zdůraznil starosta Aleš Bořil. Podle vedení Coopu obchod opravdu není charita, prodejny na vesnici jsou ztrátové a obec se musí na udržení prodejny podílet.

Podle Zdeňky Stupkové náměstkyně družstva Coop Velké Meziříčí je prodejna v Brzkově ztrátová a to opětovně. „Dnes je prokázáno, že prodejny v obcích do 400 obyvatel vykazují téměř vždy ztrátu a to především kvůli nárůstu mezd. Bez spoluúčasti obce nelze prodejny provozovat, neboť dle našeho auditora podnikání se ztrátou postrádá smysl,“ vysvětlila situaci náměstkyně Stupková. Podle místních nabízí prodejna stejně jen základní zboží. "Pro všechno ostatní musíte stejně do města," konstatovala Helena Škaroubková z Brzkova.

Starostovi Bořilovi vadí, že prodejnu obsluhuje jen jedna prodavačka. „Takže když onemocní prodejna je zavřená, třeba i několik dní,“ postěžoval si starosta. Jenže podle vedení COOP je nárůst mezd v posledních letech důvod, proč na malých vesnicích v obchodě pracuje většinou jen jedna prodavačka. Řešením této situace je podle Bořila otevření obecního obchodu v prostorách budovy úřadu. „Prostory i lidi máme,“ zdůraznil starosta.

Vlastní obecní prodejnu má například Kaliště. Jak vysvětlil starosta Kališť František Szczyrba, byl obchod neustále ve ztrátě. Takže se obec rozhodla prodejnu koupit a loni na konci ledna jí začít provozovat ve vlastní režii.