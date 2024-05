Deset let od obří investice. ZOO pěti kontinentů vyšla na sto třicet milionů

Na třetí pokus se už podařilo vybrat dodavatele stavby a 1. prosince 2022 vše začalo, symbolicky v jihlavské lokalitě V Ráji. Dělníci dělali, co mohli, přálo jim počasí a nakonec se vše podařilo. „Díky bezproblémovému průběhu stavebních prací a úsilí všech zainteresovaných se podařilo vyčerpat celou výši dotace,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Jak dále hejtmanství prozradilo, dotace ve výši přes 307 milionů byla z Integrovaného regionálního operačního programu. „Skládala se z příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj a z příspěvku ze státního rozpočtu,“ popsala Svatošová.

Čerpání dotace bylo nastavené ve dvou etapách. První za období do konce července 2023 a druhá do konce prosince 2023. „Tyto dvě žádosti v sobě zahrnovaly způsobilé výdaje uhrazené od začátku stavby do konce roku 2023. Jejich výše byla dostatečná pro vyčerpání celé dotace,“ řekla Deníku mluvčí.

Jak Kraj Vysočina potvrdil, evropské dotace mají zásadní význam. „Umožňují realizovat více plánovaných a připravených staveb a v rychlejším tempu. Pokud by kraj musel financovat náročnější akce typu obchvatů pouze ze svých prostředků, na mnoho silničních staveb by se dostalo až v delším časovém horizontu,“ uzavřela Jitka Svatošová.

