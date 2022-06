Na obchvat se zeptal opoziční Martin Kukla hned v prvních minutách jednání. „Všichni vidíme situaci v Jihlavě, je to katastrofální, tak bych se rád zeptal, jak to vypadá s obchvatem,“ prohlásil.

Náměstek hejtmana pro ekonomiku Miroslav Houška přítomné zastupitele informoval, že i při druhém výběrovém řízení došlo na souboj zhotovitelů mezi sebou. „Konec byl takový, že jsme bohužel nemohli podepsat smlouvu o dílo,“ vysvětlil. O důležitosti obchvatu jsou si krajští radní jistí a připravují nové vypsání zakázky. Souboje ve veřejných zakázkách ale věc výrazně komplikují.

Obchvat Jihlavy

- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší dopravní stavba v historii Kraje Vysočina

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale brzdí protesty

- evropská dotace na čtvrt miliardy korun je v ohrožení. Je podmíněná dokončením obchvatu do roku 2024

Obchvat se měl začít stavět v roce 2020, protesty ale vše stále brzdí. Také kvůli nim hejtmanství rozdělilo zakázku na dva samostatné projekty. Jako dodavatele stavby obchvatu následně vybralo díky nejnižší ceně firmu Metrostav Infrastructure. Ta ale na začátku dubna odstoupila ze zadávacího řízení.

Nejednalo se ani zdaleka o první peripetii, která přípravu obchvatu v odhadované ceně miliardy korun přibrzdila. Uchazeči výběrové řízení už několikrát napadli u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Neustálými prodlevami však začíná být v ohrožení čtvrtmiliardová evropská dotace. Její získání je totiž podmíněné dokončením obchvatu do konce roku 2024.

Jihovýchodní obchvat přitom bude pro město zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici a centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité nejen pro Jihlavu, ale pro kraj jako takový,“ zhodnotil stavbu už dříve jihlavský radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal.