Jihlava je nejlevnější. Zatímco celorepublikově stojí polední menu v průměru téměř 178 korun, v krajském městě Vysočiny to je na začátku letošního roku jen 161, informuje aktuální Edenred Restaurant Index. Přitom ještě v lednu 2020 byla průměrná cena menu v Jihlavě ani ne 118 korun.

Smažený vepřový řízek z obědového menu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Turek

Kuřecí nebo vepřový řízek je sázka na jistotu a tu si člověk může k obědu dopřát hned v několika restauracích. Cena za řízek na poledním menu se pohybuje od 130 do 169 korun, téměř nikde ale už není polévka v ceně, jak bývalo dříve zvykem. Cena bývá stejná za kuřecí i vepřový řízek, u příloh jsou často na výběr brambory nebo bramborový salát, také za stejnou cenu.

Řízek za šedesát korun je v Třebíči hit. Denně ho kupují stovky lidí

V Restauraci Na Hliništi nabízeli v půlce února smažený vepřový řízek a bramborový salát nebo vařené brambory za 130 korun. Spolu s Restaurací Zezulkárna drží „Hlína“ nejnižší cenu ve městě.

„Řízek v restauraci je stále velmi oblíbené jídlo a nabízíme ho na denním jídelníčku každý pátek,“ potvrdil Pavel Píbil z Restaurace na Hliništi s tím, že stejná cena příloh je v jídelním lístku pro zjednodušení.

Vývoj průměrných cen poledního menu



měsíc Jihlava / Česko



leden 2020 117,70 Kč / 128,00 Kč



leden 2021 130,50 Kč / 139,00 Kč



leden 2022 137,80 Kč / 153,30 Kč



leden 2023 160,70 Kč / 177,80 Kč



Zdroj: Edenred Restaurant Index

Restaurace Na Hliništi se snaží ceny držet nízko a výrazně nezdražovat. „Pouze u některých jídel, kde jsou vstupní ceny surovin dražší, je cena o něco vyšší než běžných sto třicet korun,“ vysvětlil Píbil, avšak jedním dechem dodal: „Je ale jasné, že postupnému zdražování se vzhledem k situaci na trhu asi nevyhneme.“

Vepřový řízek s bramborovým salátem byl před rokem za 114 korun v Občerstvení U Párkaře, letos je s cenovkou 132 korun. Za sto jedenáct nabízí smažený sýr a hranolky s tatarkou. „Cena menu by měla být se standardní marží jako ostatní pokrmy, tedy padesát procent. Stojí-li tedy suroviny na pokrm 75 korun, cena by měla být 150 korun. Záleží tedy na tom, jak kvalitní suroviny kupujete a za jakou cenu,“ vysvětloval loni za zmiňované občerstvení Jan Čtveráček.

Letos potvrdil, že si jeho podnik drží vysoký standard. „Na surovinách nešetříme, vepřové a hovězí maso přímo od místních řezníků. Máme za to, že právě levnější a méně kvalitní suroviny by vedli k dlouhodobému úbytku zákazníků. Chceme, aby naši zákazníci věděli, že se u nás mohou pokaždé kvalitně najíst, i když naše ceny nebudou nejlevnější,“ vysvětlil. „My sami jíme to, co vaříme zákazníkům a to je náš důkaz, že na surovinách šetřit nechceme,“ dodal.

Právě cena surovin může být kámen úrazu. „Nad tím, na kolik mě vyjde udělat doma řízek, jsem nikdy nepřemýšlela. Ale kilo masa se dá koupit v akci pod stovku, k tomu trochu strouhanky, vajíčko, pár brambor… Bude to tak třicet korun,“ odhadla Iva Dvořáková z Jihlavska. A podobně uvažuje více lidí. „Lidé se během pandemie naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí či v rámci domácnosti, ať už jde o přípravu jídla k obědu nebo třeba o ostříhání,“ potvrdil už loni ekonom Lukáš Kovanda.

Inflace na talíři: řízek pod stovku je ve Žďáře už jen v dětské porci

Na druhou stranu se lidé do restaurací postupně vracejí, v lednu jich přišlo nejvíce od srpna 2020. „Lednová čísla vypadají velmi optimisticky. Ve srovnání s obdobím před koronavirovou krizí je ale objem transakcí v restauracích a zásilkových službách stále na pouhých devětašedesáti procentech tehdejších hodnot,“ upozornila Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.

Na hodnocení vývoje návštěvnosti je však podle Čtveráčka ještě brzy. „Jsme ještě ve fázi před začátkem sezóny, takže nemohu říci přesně, zda úbytek zákazníků je z důvodu zdražení cen nebo kvůli stále chladnému počasí,“ usoudil.

Jaká byla nabídka v konkrétní den v jihlavských meníčkách?

Eskáčko – smažený kuřecí/vepřový řízek, vařený brambor, kyselá okurka + polévka – 159 Kč



Gambrinus Street – smažený kuřecí řízek a vařené brambory maštěné máslem – 149 Kč



Smíchovská restaurace – přírodní sekaný řízek, bramborová kaše, okurka – 132 Kč



Občerstvení U Párkaře – vepřový řízek s bramborovým salátem – 132 Kč



Restaurace Tři Knížata – smažený řízení z vykoštěného kuřecího stehna, vařené brambory, máslo, pažitka, citron – 169 Kč



Na Hradbách – smažený vepřový řízek, vařený brambor, okurka - 133 Kč



Hostinec u Rybníka – vepřový řízek z krkovice, máslová bramborová kaše – 145 Kč



U Hranatý Koule – smažený kuřecí řízek, vařené brambory, okurek – 135 Kč



Restaurace Zezulkárna – smažený vepřový/kuřecí/mletý řízek, bramborový salát/vařený brambor – 130 Kč



The Legends – Restaurant & Pub – smažený vepřový řízek, bramborový salát/smažený kuřecí řízek, brambory, okurka – 145 Kč