Dělníci totiž po několika odkladech skutečně začali pracovat na opravách obou mostů v centru. A řidičům tím připravili horké chvilky. Jelikož po mostě přes Kozlovský potok, kde už bylo odřezané zábradlí, se pořád ještě jet dalo, objeli někteří zákazovou značku, pak ale zjistili, že most přes řeku Jihlavu už rozebírá bagr a opravdu tudy neprojedou.

Tak začali couvat, otáčet se. „Jen se tam motají. Možná by mohla přijet policie a vysvětlit jim, co znamená ta kulatá červenobílá značka,“ uvažovala nahlas jedna z maminek, která si zrovna dávala zmrzlinu v Cukrárně U Koloucha a s dětmi dění sledovala. Jméno do novin uvést nechtěla, redakce ho však zná.

Další řidiči zpomalili, nebo přímo zastavili a očividně přemýšleli, kudy se dostat na silnici vedoucí na Brtnici. Nezbývá než věřit, že cestu vedoucí kolem vlakového nádraží nakonec našli a budou si jí nějaký čas pamatovat. Dělníci budou na mostech pracovat až do října.