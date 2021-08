Cesta podél řeky Jihlávky vedle zoologické zahrady má jinou objízdnou trasu pro cyklisty a kočárky, jiná je pro chodce. Interaktivní mapa je na webu města.

Trasa v Heulosu bude uzavřená zhruba tři měsíce, tedy do letošního října.Zdroj: Město Jihlava

„Na místě se bude opravovat opěrná zeď podél toku řeky Jihlávky v celkové délce cca 173 metrů. V místě největších erozních poruch v celkové délce cca 81 metrů dojde k podepření zdi novou konstrukcí ze železobetonu a kamene,“ popsal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Dle radnice dále dělníci osadí odvodňovací žlaby do problematických úseků, opraví a vymění i poškozené zábradlí a vyspraví cestu. Práce by měly trvat tři měsíce, tedy do letošního října.