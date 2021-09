Radnice informuje, že půjde o první ze tří obytných „pokojíčků“, v prostoru mezi Mariánským sloupem a historickou budovou radnice lidé najdou stín i vodní prvek. „Jerlíny budou zasazeny do takzvaného strukturního substrátu, který optimalizuje půdu,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Další stromy by měly postupně přibývat v dalších etapách výstavby. „Ve výsledku se na Masarykově náměstí počítá se 105 stromy, což je oproti dnešním 58 stromům o 47 více,“ doplnila Aneta Hrdličková z radnice. Vytvoření pobytového místa potrvá přibližně do konce června a vyjde na zhruba 2,7 milionů korun. Celá revitalizace pak vyjde na zhruba dvě stě milionů a měla by být dokončena do roku 2030.