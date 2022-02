Obnovení těžby: kámen by z Kosova měly vozit pouze vlaky

Sto procent kamene vytěženého v Kosově by se mohlo odvážet po kolejích a zatížení místních obyvatel by tak bylo minimální. To vyplývá z nejnovějších jednání.

Radní David Beke s mapou týkající se těžby kamene v Kosově. | Foto: se souhlasem Města Jihlava

Obnovení těžby je na pořadu dne od loňského května, jednají o něm představitelé osadního výboru Kosov a jihlavské radnice se zástupci Českomoravského štěrku vyplývá. Původně se uvažovalo, že by Kosovem jezdily nákladní auta se čtvrtinou celkové těžby kamene. Dále se uvažovalo i o obchvatech, ale aktuální varianta hovoří o odvozu všeho kamene po kolejích a překládaní malé části v Pávově v průmyslové zóně. Silný vítr řádí na Vysočině: tisíce domácnosti jsou bez proudu, stojí i vlaky Za Jihlavu se jednání účastní radní David Beke. Podle něj se nyní budou na jednáních bavit o drobnostech a podmínkách. „Zajímají nás například podrobnosti o dopravní obslužnosti, četnosti a způsobu odstřelu, řešení kácení náletových dřevin a jejich náhradní výsadby nebo informace k rekultivaci lomu po ukončení povolené části těžby,“ upřesnil radní a ujistil veřejnost, že se těžba technicky vyvíjí a dopady na okolí jsou menší než v minulosti.