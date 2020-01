Dobrovolnický pobyt v Keni a Malawi nebyl úplně jejím snem, viděla se spíš na recepci marockého hotelu pro surfaře a na pláži u oceánu. Ale nakonec se Klára Hekrlová s manželem Markem shodli na náročnější africké variantě, ať jejich první taková mise stojí za to. V únoru vyrážejí na tříměsíční cestu a sami jsou zvědaví, jaká bude. Svoji charitativní práci započali už doma, pořádají sbírku sportovního náčiní pro mladé fotbalisty.

Vietnam. | Foto: Archiv Kláry Hekrlové

Možností, kam vyrazit na dobrovolnický pobyt bez nároku na honorář, kde máte zajištěné jen ubytování a stravu, jsou podle Kláry Hekrlové tisíce. Záleží, co je komu blízké. „Jelikož jedeme ve dvou a jako manželé máme vzájemnou oporu, podporu a pochopení, rozhodli jsme se pro region, který je možná z těch náročnějších. Nevíme přesně, co nás čeká. Ale máme otevřenou mysl a věříme, že je to skvělá příležitost, jak se na chvíli vzdát své privilegované pozice a zkusit zase o něco posunout své hranice. A zároveň podpořit žití v místech, kde to obecně není jednoduché,“ vysvětlila Klára Hekrlová.