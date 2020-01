Stavěly město. Děti v jihlavské MŠ Bystrouška se včera hravou formou seznamovaly s okolním světem. Budovaly si totiž vlastní město.

Děti objevují okolní svět zábavou formou. | Foto: Deník / Martin Singr

V rámci projektového dne polytechnického vzdělávání metodikou Malé technické univerzity se předškolní děti na Vysočině dozvídají, jak se dostane voda do domu, odkud se bere elektřina nebo co se děje s odpadem, který doma vyhodí. „Děti vše objevují sami, hravou formou, a tak si vše zapamatují,“ přiblížila lektorka Pavla Čechová. S programem jezdí po celé Vysočině, kromě školek v Jihlavě třeba i do těch v Pelhřimově, ve Žďáru nad Sázavou a nebo i do malotřídek na vesnicích.