Téměř stovka klientů Alzemiercentra Jihlava strávila ve čtvrtek 19. prosince příjemné dopoledne, během kterého dostávali vánoční dárky.

Rozdávání dárků v Alzheimercentrum Jihlava byla příjemná záležitost. | Foto: Deník / Martin Singr

Obdarovaní senioři měli z dárků většinou upřímnou radost. „Většina klientů si vybrala dárek sama. U klientů, kteří již nejsou schopní verbální komunikace, pak víme z předchozích let, co měli rádi, co rádi dělali a co se jim líbilo,“ uvedla ředitelka Renata Horňáková. Úspěch mívají obvykle knížky nebo CD s hudbou.