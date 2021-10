Lidé budou o logistickém centru rozhodovat o nadcházejícím volebním víkendu. Obec je rozdělená na dva tábory a obyvatelé se shodují, že ve vesnici nepanuje před hlasováním dobrá atmosféra. „Ti, kdo jsou pro stavbu, se to bojí říct nahlas, takže je těžké odhadnout, který tábor je větší. Za odlišný názor se tady lidé skoro lynčují. Když před obchodem stálo informační centrum, někteří odpůrci tu běhali jako šílení, řvali na kluka uvnitř a fotili si jej,“ popsala jedna z místních žen, podporovatelka stavby, která z obavy z negativních reakcí nechtěla zveřejnit své jméno. Redakce je však zná.

Beranovští budou o skladu rozhodovat už podruhé. Poprvé se k plánované stavbě vyjadřovali před třemi lety. Tehdy si odhlasovali, že logistické centrum nechtějí: z 667 voličů jich bylo 417 proti. „Minule to taky bylo bouřlivé. Vypršela ale platnost referenda, máme nový obchvat, takže nebude zatížená doprava a změnila se také nabídka práce,“ vysvětlil starosta Velkého Beranova Milan Pulicar, proč se referendum opakuje. Podle něj by se k takto důležitému tématu mělo vyjádřit co možná nejvíce obyvatel obce.

O logistickém centru

– práci v něm najde až 160 lidí

– stavba má začít v roce 2023 a měla by trvat jedenáct měsíců

– v roce 2018 Beranovští výstavbu odmítli, nyní budou hlasovat znovu

Sklady společnosti Penny Market mají dát práci až 160 lidem, kteří se budou střídat ve dvousměnném provozu. Za den se má v logistickém centru „otočit“ kolem 160 kamionů, které budou zásobovat zhruba osmdesát prodejen. Nadnárodní společnost slibuje také jednorázový příspěvek osm milionů do obecní kasy, půl milionu bude obci rok co rok přinášet daň z nemovitosti a na dalších dvě stě tisíc by se každý rok mohly těšit místní spolky. Odpůrci se ovšem bojí úbytku zeleně, zhoršení výhledu do krajiny, zaměstnání velkého množství „levnějších“ cizinců a také příchodu dalších obchodních řetězců.

Referendum ve Velkém Beranově je jediné na Vysočině, které bude doprovázet nadcházející parlamentní volby. „Většinou se k volbám nějaké to referendum v obcích připojí, ale obvykle je to v jednotkách,“ sdělil vedoucí oddělení ostatních správních činností krajského úřadu Michal David.

Ve Velkém Beranově se další referendum týkající se logistického centra už ale určitě konat nebude. „Je to naposledy. Když to nedopadne, půjdeme jinam,“ nechal se už dříve slyšet jednatel českého Penny Marketu Radek Hovorka.