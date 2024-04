Zatímco o víkendu se teploty pohybovaly kolem dvaceti stupňů nad nulou, se začátkem týden nastává změna. Teploty klesly a v příštích dnech se budou na Vysočině pohybovat na hodnotách kolem deseti stupňů.

Nehoda motorkáře u Mrákotína: sanitka ho převezla do nemocnice

Objevují se první srážky. A to není všechno, dokonce se má připomenout zima. Sníh se může v týdnu objevit i ve středních, nebo dokonce výjimečně i v nízkých polohách. Nedá se vyloučit ani mráz, ochlazení tak může ohrozit kvetoucí stromy a rostliny.

