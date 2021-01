Nyní je už výměna nutná. Otázkou je, kdo to zaplatí. „Hasiči vyjíždí i mimo katastr Batelova a peněz na to od státu nebo kraje dostanou jen velmi málo,“ uvedla mluvčí městyse Vendula Sedláčková. Příspěvek třicet tisíc na naftu sice dobrovolným hasičům pomůže, ale na zásahové obleky pro patnáct mužů je potřeba desetkrát vyšší částka.

Peníze se nakonec najdou v městské kase. „Ty obleky jim koupíme, ale mě to vadí,“ přidal svůj pohled na věc starosta Jiří Doležal. Práci hasičů zařazených v JPO III každopádně oceňuje. „Jsme rádi, že máme takové chlapi, kteří pomáhají ve svém volnu,“ řekl a dodal, že tři hasiči pracují na úřadu městyse. „Ti jsou schopni vyjet kdykoliv, čtyřiadvacet hodin denně,“ je přesvědčený.

Podle radnice dobrovolní hasiči jezdí k požárům stejně jako profesionální sbory a tak by měli také dostávat vybavení od státu. „Kolikrát jsou u požáru dříve než profesionálové,“ připomněla Sedláčková.

Že je v současných oblecích nebezpečné pracovat přitom potvrdil i velitel Jiří Kaňkovský. „Zásahové obleky nejsou všechny na hraně, ale většina má po životnosti, je nebezpečné v nich chlapi někam poslat,“ potvrdil Deníku a pokračoval: „Na lesní požáry to stačí, ale měli jsme tu případ žhářství, a to bez ochranných pomůcek nejde likvidovat.“

Zdroj: Deník

Ministerstvo vnitra si důležitou roli dobrovolných hasičů uvědomuje, koupit ochranné obleky jim ale nemůže.

„V zákoně je uvedeno, že osobními ochrannými prostředky je své zaměstnance povinen vybavovat zaměstnavatel, případně zřizovatel, tedy obec,“ vysvětlil Rudolf Kramář z generálního ředitelství hasičů. Jak dodal, dobrovolní hasiči mohou alespoň využívat různé dotační programy.

Batelovští hasiči však přeci jen nestojí úplně stranou od všech dotací, pomohly jim státní a krajské dotace. Letitou Tatru 815 nahradil vůz se stejným názvem, ovšem s přívlastkem Terrno.

„Má nádrž na méně vody, pouze čtyři kubíky, tam jsme měli osm. Ale vejde se do ní šest lidí, do staré se vešli čtyři. Nesrovnatelná je i výbava. V té staré Tatře téměř nic nebylo,“ srovnává velitel hasičů. I když mají batelovští hasiči vůz čtyři roky, starají se o něj vzorně, pořád je jako nový. „Ale ne, pár škrábanců už má,“ usmál se Kaňkovský.

Zdroj: Deník / Martin Singr

Nový vůz se platil ze státní dotace, podílelo se i hejtmanství, také Batelov však musel investovat. „Samotné pořízení městys stálo téměř tři miliony a nyní platíme havarijní pojištění v řádech desítek tisíc,“ počítá Sedláčková náklady spojené s autem. Dobrovolných hasičů je v Batelově přes sto, dvacet mužů je ale v zásahové jednotce, ti musí chodit na různá školení. „A refundace jim platí městys,“ dodala Sedláčková další výdaj.

Například v Lukách nad Jihlavou pak radnice dává hasičům peníze na nové zásahové obleky každý rok. „Je to tak nastavené, obměňujeme je průběžně, většinou pořídíme tři do roka,“ vysvětlil starosta městyse Viktor Wölfl a pokračoval: „Beru to tak, že hasiči jsou v první řadě pro Luka.“ Místní sbor se také podílí na společenském životě v městysi. „Peněz pro ně nelituji a že pomáhají i jinde, to mě vůbec nevadí,“ uzavřel Wölfl.