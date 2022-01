„Zatím jsme pro vyšší ceny nerozhodli. Uvidíme, jak to bude v dubnu. Tehdy děláme roční výpočty. Minimálně o korunu nahoru to půjde, nebude to extrémní nárůst,“ prozradil ředitel Základní školy Otakara Březiny Vladimír Nekvinda. Zdražení jídla nebude markantní díky vysokému počtu uvařených obědů.