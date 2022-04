V případě nové technologie vše začíná příjezdem kamionu po střechu naloženým stavebním dřevem, rozlámanými paletami a dalšími prvky. To vše vysype na dopravník. Vlastní recyklace začíná. Dřevo míří do drtiče, pak se automaticky třídí na to, které půjde do OSB desek a ze kterého bude dřevotříska. To už hromada dřeva prošla přes dva magnety a přefouknutí, kdy se bezpečně zbavila všech nežádoucích materiálů.

Roztřískovací stroje přitom pracují s velkými věnci osazenými ostrými noži. Ty vydrží ve výrobě kolem deseti až dvanácti hodin, pak musí znovu na broušení. Na pohled nože nevypadají nebezpečně, realita je však prý jiná. „Doporučuji nesahat, jsou opravdu ostré,“ radí vedoucí výroba Libor Kulha, který se ujal role průvodce a poskytuje erudovaný komentář.

Pořádné horko

Třísky následně putují do sušárny vytápěné roštovými kotly na biomasu. V bubnu o délce pětatřicet metrů a průměru sedm metrů je prý až osm set stupňů Celsia. Obrovský je také suchý elektrofiltr, který je pod komínem. To je vlastní patent jihlavského závodu Kronospanu.

Po válcovém třídění následuje ještě sítové třídění a pak už třísky směřují do haly, kde se na ně nanáší lepidlo. Následuje hala, kde je kromě tepla znatelný také parný opar. To kvůli optimální vlhkosti třísek. Třiašedesát metrů dlouhý lis tady pod tlakem zhruba 200 barů (tlak v pneumatikách bývá pro srovnání asi stokrát menší) vyrábí nekonečnou desku, kterou pila řeže na požadované rozměry.

Jelikož má deska, která vyjede z lisu, kolem dvou set stupňů, musí následovat chlazení. Až pak může zamířit do skladu, kde už jsou stovky balíků desek. Zajímavostí je, že ty s perem a drážkou jsou balené trochu jinak než ty s rovnou hranou. Po naskenování QR kódu pak už v odbavovacím centru ví, že mohou zamířit k zákazníkům. Těm slouží ke stavbám domů, podklady pro zateplení nebo pro úpravy interiéru.