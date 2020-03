Krajští zastupitelé řešili také otázku odběru krve v nemocnicích. Komunistický zastupitel Josef Zahradníček se zeptal, jaká je aktuálně ochota darovat krev.

Podle hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) transfůzní stanice odebírají krev dál, pracovníci se samozřejmě ptají dárců na anamnézu. Zásoba krve by tak měla být dostatečná. „My tady nemáme mimotělní oběh, takže bychom těžce nemocné pacienty museli transportovat do Prahy nebo do Brna,“ řekl hejtman.