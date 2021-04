Nemocnice v Pelhřimově od 1. dubna zrušila Covid oddělení I, které se opět proměnilo ve standardní interní oddělení s šestadvaceti lůžky. Na Vysočině je to ale zatím jediná nemocnice, jíž epidemiologická situace tento krok umožnila. V ostatních zařízeních je situace s nedostatkem lůžek pro jiné než covidové pacienty stále stejně neutěšená.

Nemocnice v Pelhřimově. | Foto: Deník/archiv

Nemocnice musejí i nadále odkládat dlouho plánované operace. Pokud by to situace dovolila, mezi prvními by se zákroku dočkali především ortopedičtí pacienti.