První rána přišla pro podnikatele na jaře, kdy museli nuceně uzavřít své provozovny. Jen co se trošku vzpamatovali, museli znovu na dveře obchodů pověsit cedulku zavřeno. Podnikatelům a živnostníkům se snaží v nelehké době pomoci také radnice, které nabízejí odklady splatnosti nájemného, snížení nájmů nebo i finanční pomoc.

Města se snaží pomoci podnikatelům, aby nedošlo na nejhorší. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Například jihlavský magistrát přispíval svou troškou do mlýna už na jaře. V podzimní druhé vlně sice nemají peníze na přímou podporu, se založenýma rukama ale nesedí. „ Odpouštíme nájemné městským společnostem, vlastím firmám a obchodním společnostem. Pomáháme také vlastním organizacím, mezi které patří například různé kulturní organizace nebo zoologická zahrada. Právě do zoo jsme investovali například pět a půl milionu korun. Dále odpouštíme, zisky, odpouštíme pachtovné, odpouštíme nájmy, to se týká městských organizací,“ vyjmenoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.