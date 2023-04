Případ Jůlinka i další zločiny na Vysočině jsou prozatím u konce. Aspoň tedy v čerstvě uzavřené druhé sérii seriálu Odznak Vysočina. Vraždy, vydírání i výhružky řešily postavy v podání hereček Moniky Hilmerové, Simony Háby Zmrzlé či Michala Suchánka. Celý tým se vrátí i ve třetí řadě, na které už pracují scenáristé. V anketě Deníku ohodnoťte, jak jste s druhou řadou spokojení.

Seriál Odznak Vysočina. | Video: Nova

Jednou z netradičních lokací, kde filmaři natáčeli, byl i autobazar Vladimíra Kotena. Ten leží poblíž Humpolce na Pelhřimovsku. „Byla to naše první zkušenost s natáčením. Překvapilo nás, když se filmaři ozvali. Seriál moc dobře znám, sledoval jsem už první řadu a líbila se mi. Rozhodli jsme se rychle a s nabídkou souhlasili. Bylo zajímavé sledovat místa, která znám,“ přiblížil a dodal, že Vysočina nabízí plno nádherných lokací, které diváci mohli v seriálu vidět.

Mezi další místa, kde filmaři natáčeli, patří zřícenina hradu Kouty, rybník v Sychrově nebo města Ledeč nad Sázavou a Zbýšov. Koten je vášnivý cyklista a plno seriálových míst sám projel. „Vysočina je celá krásná a stojí ji za to ji vidět. U nás filmaři zůstali den. Náš autobazar je totiž netradiční a takový provzdušněný,“ popsal muž, který se objevil i před kamerami, ačkoli se do finálního sestřihu nedostal.

Vysočina opět v hlavní roli: Kriminálka Odznak Vysočina se vrací na obrazovky

Na vysočinská místa se filmaři podle producenta Vratislava Šlajera vrátí ještě letos. „Jsme s pokojení s ohlasy, sledovaností i tématy, které seriál otevřel. Chceme se zlepšovat sérii od série. Další začneme natáčet letos v létě. Konkrétní lokace ještě budeme domlouvat, mělo by to být znovu okolí Ledče. Vysočina je pro nás důležitá a chceme se na ni vrátit. Natáčení tam je příjemné,“ řekl Deníku Šlajer s tím, že pátraní budou epizodická a že tam zároveň bude spojovací linka.

Vrátit by se měl i kompletní detektivní tým. S natáčením loni v létě filmařům pomohl i kastelán hradu Ledeč Luděk Šíma. „Filmovali jsme jednu část na nádvoří. Hrad na sebe upoutá pozornost vždycky. Jsme tady na natáčení filmů a seriálů už zvyklí. Sledoval jsem už první řadu a za mě to bylo dobré, užil jsem si to. Líbí se mi ten příběh. I když jsem samozřejmě rád, že to zároveň zviditelní i kraj,“ podotkl kastelán.

Natáčení Odznaku Vysočina: Suchánek pátral v ledečské knihovně po pachateli

Filmařům s natáčením pomáhala i kapitánka a jihočeská vrchní komisařka Renáta Miková. Ta dohlížela na věrohodnost případů, a to i těch podle skutečných událostí.

„Některé případy se liší méně a některé více, aby zapadaly do prostředí, do něhož jsme je chtěli umístit. Neřekla bych, že jsme něco vyloženě vědomě pozměňovali, ale také jsme nechtěli ukázat do všech detailů policejní práci,“ uvedla Miková, která v roce 2018 získala titul policista roku.