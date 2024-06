Teplý červnový podvečer 19. června patřil v celé republice Olympijskému běhu. Celkem čtyři závody se konaly také na Vysočině, tradičně nechyběl ani ten v Kamenici u Jihlavy.

Vítězka závodu Markéta Myšková | Video: Deník/Martin Singr

Městys nedaleko Jihlavy byl i letos jedním z nejmenších v republice, kde se Olympijský běh konal. Kromě Kamenice se na Vysočině běželo ještě v Jihlavě, Pelhřimově a v Moravských Budějovicích. A zatímco loni se musel závod kvůli bouřce o hodinu odložit, letos bylo naopak velké vedro, které při vyhlašování výsledků vystřídal osvěžující déšť.

Jak však vzpomněl předseda kamenického Sokola Miroslav Kopečný, vedro bylo i v některých předchozích ročnících. Připomněl, že vedle pohybu a setkání má akce i charitativní podtext, část startovného totiž jde na dobrou věc. „Líbí se mi, že se zúčastňují celé rodiny, děti běhají s rodiči a to je podle mě krásné,“ zhodnotil.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Kopečný připomněl, že se v Kamenici téměř čtyřicet let koná také Kamenická patnáctka, ale to je poměrně náročný závod. Pět nebo dva a půl kilometru při Olympijském běhu je pro kondiční běžce podstatně snadnější výzva. Při závodě nechybní ani vtipkující moderátor a vždy panuje pohodová atmosféra. Ostatně potvrzením, že se závod líbí, je fakt, že se na závod vracejí známé tváře.

Nejrychlejší ze všech byla letos domácí Markéta Myšková, která běžela kratší trať na 2,5 kilometru. Předběhla i všechny muže. „Běželo se výborně. Počasí bylo zajímavé, strašné dusno, Před začátkem závodu jsem si myslela, že to nepůjde, ale když jsem se rozeběhla, tak jsem zjistila, že to není tak špatné a dopadlo to dobře, takže super,“ zhodnotila po vyhlášení výsledků sympatická běžkyně, která kuriózně bydlí kousek od tratě.

Výstraha meteorologů na pátek. Jihlavsko čekají bouřky, kroupy i přívalový déšť

O zmiňované výsledky ale v tomto případě některým účastníkům příliš nešlo. Zejména místní ke Kremláčkovu rybníku dorazili také proto, aby se viděli s přáteli, popovídali a společně se pak večer proběhli. Ani letos na startu nechyběl místní vytrvalec Miroslav Bumbálek nebo bývalá starosta Eva Jelenová. Miroslav Kopečný závěrem pozval veřejnost na akci podobu Olympijskému běhu a to je Sokolský běh republiky, který se tradičně koná 28. října na zčásti stejné trase.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jaké další oblasti v Jihlavě už od úterý zmodrají?