Vlaky jezdí po mostním provizoriu, které tam železničáři nainstalovali před Štědrým dnem. Některé spoje od úterý do 6. ledna zastavují místo brněnského hlavního nádraží na blízkém dolním. "Vlaky linky S3 pojedou do čtvrt na devět večer přes dolní nádraží, od čtvrt na devět pak přes hlavní nádraží," uvedl mluvčí firmy Kordis Květoslav Havlík. Jedná se o spoje z Tišnova přes Brno do Židlochovic nebo Hustopečí.