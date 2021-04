Pane starosto, jak se žije v Kněžicích?

Mně osobně se tu žije dobře, proto tady působím a veřejně se zapojuji. Nejsem rodák, pocházím ze sousedního města, z Brtnice. Tam mám vztah k historii a k zámku, bydlel jsem v dětství pod zámkem, a přímo na zámku, kde byly v 60. a 70. letech byty, bydleli moji prarodiče. Tady v Kněžicích pak stejná historie dýchá z budovy obecního úřadu, který sídlí na zámku stejného panství. Ale pro mě je důležitější, aby na stejnou otázku mohlo odpovědět kladně co nejvíce našich občanů.

Jak jste Kněžice vnímal jako dítě? Změnilo se to nějak v průběhu let?

Přiznám se, že jsem o Kněžicích jako dítě ani nevěděl. Byly na druhou stranu, Brtnice má spád k Jihlavě. I na dovolenou jsme jezdili tou stranou. Na Kněžice mám první vzpomínku z chvíle, kdy jsme jeli s kamarádem na ryby, někam do Radošova. Jeli jsme špatně a náhodou se dostali do Kněžic. Já si až s odstupem času na návsi uvědomil, že jsem tady už někdy byl. Viděl jsem náves, lípy, kapličku, vybavil jsem si to. Lípy tam teď sice nejsou, bylo nutné je pokácet, ale vysadili jsme tam nové pro další generace.

Jste starostou dva a půl roku. Co se za tu dobu podařilo?

Spíše se daří řešit problémy provozní než zásadní investice jako jsou další etapy chodníků v obci nebo výstavba bytového domu. Podařilo se opravit schody ke kostelu, které bylo nutno zdemontovat při výstavbě chodníků, opravit povrchy místních komunikací a vjezdů ke nemovitostem v okolí návsi ve vazbě na předchozí výstavbu kanalizace a chodníků. Doplnili jsme část chybějícího chodníku v nepřehledné zatáčce, kterou nebylo možno vybudovat v rámci dotované části s ohledem na nedostatečnou šířku. Ordinace obvodního lékaře byla přemístěna z prvního patra do přízemí, do prostor bývalé lékárny, odpadlo tím překonávání nepohodlného schodiště při návštěvě lékaře. V loňském roce pak rekonstrukce sociálního zařízení a vytápění mateřské školy.

A na čem pracujete nyní?

Podařilo se zahájit práce na výstavbě inženýrských sítí pro stavební parcely, pořídit komunální techniku pro úklid chodníků a další a další drobnosti, které nejsou tolik vidět. A váže se to k loňskému roku, o kterém spousta lidí říká, že bychom ho mohli vymazat z historie. A v reálu to tak je. Ať už cokoliv vyřizuji, narazím – člověk, kterého potřebuji, je v karanténě, nemocný nebo funguje v omezeném režimu, tím se vše natahuje. Vyřídím jeden krok, přijdu na další a tam je to totéž.

Je ještě něco, co vás trápí?

Ano, pandemii předcházela kůrovcová kalamita, což obnáší obrovský nárust práce v lesním hospodářství a revize katastru, kdy po provedené digitalizaci vzniklo spoustu nepřesností a nejasností. I přes příkladný přístup pracovníků katastrálního úřadu nám řešení sporných situací i náprava hříchů z minulosti odčerpává velké penzum času.