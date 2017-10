ONLINE: Vysočina si volí svoje nové poslance

Přestože je funkce člena volební komise placená, lidé se do ní moc nehrnou. „Museli jsme sehnat hodně náhradníků. Zájem o členství ve volebních komisích je nižší než v minulých letech. Někteří mají problém se zaměstnavatelem, který je nechce uvolnit z práce. Starší generace, která chodila pravidelně, stárne a vymírá. A studentům se do toho buď moc nechce nebo se přihlásí a pak buď vůbec nepřijdou nebo se omluví, že se jim to kvůli škole nehodí,“ posteskla si Jaroslava Homolková z novoměstského úřadu, která měla organizaci letošních voleb na starosti. „Ale jsou mezi nimi i výjimky, na které se můžeme spolehnout,“ dodala.