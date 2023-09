Do kompletně opraveného zázemí operačních sálů se v pondělí vrátili zdravotníci v Nemocnici Jihlava. Z celkem šesti sálů mají novou podobu čtyři z nich. Práce ale potrvají ještě do listopadu.

Operační sál jihlavské nemocnice během rekonstrukce. | Foto: Nemocnice Jihlava

Operační sály prošly výměnou opláštění, tedy celé konstrukce. „Vyměnily se stativy medicinálních plynů, překládací zařízení pro pacienty, stropy, nové jsou také obrazovky. Celkově jsou to opravy za čtyřicet milionů korun,“ sdělila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Přestože v létě jsou operace omezené, pro zdravotníky byly poslední měsíce náročné. „Zjednodušeně řečeno jsme všichni museli vystoupit ze své komfortní zóny,“ usmála se vrchní sestra centrálních operačních sálů Gabriela Chylíková. „Každá odbornost má vlastní sál, a to během rekonstrukce nebylo možné. Náročné to bylo logisticky, jak vše vymyslet, aby bez problémů fungovalo a navazovalo. Pacienti rozhodně nic nepoznali, ale pro nás zdravotníky to úplně jednoduché nebylo. Přestože operativa byla v létě omezená, my jsme měli víc práce, než jindy,“ vysvětlila Chylíková s tím, že zdravotníci trávili přesčasové hodiny také úklidem a dezinfekcí sálů, aby vše bylo připraveno na ostrý provoz co nejdříve.

Ročně provedou na operačních sálech jihlavské nemocnice zhruba sedm tisíc operací. Pět tisíc z nich je plánovaných, zbytek jsou akutní operace. Sály využívají chirurgové, ortopedi, traumatologové, gynekologové, urologové a také lékaři ORL. Stávající prostory sloužily dvacet let.