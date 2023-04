Už déle než týden měli dělníci pracovat na opravách dálničního přivaděče u Jihlavy, který je nejfrekventovanější silnicí na Vysočině. Zatím jsou ale všechny dálniční nájezdy i sjezdy otevřené. Důvodem je aktuální počasí.

Dálniční přivaděč u Jihlavy. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Práce na přivaděči může Ředitelství silnic a dálnic začít až nalepí na silnice žluté čáry, které řidiče při uzavírkách navádí. Právě špatné počasí celou věc brzdí. „Práce můžeme zahájit, až nastanou vhodné klimatické podmínky k nalepení žlutých čar. Pro tuto technologii je třeba, aby čtyřiadvacet hodin před pracemi nepršelo a musí být plus deset stupňů,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. „Datum tedy nejsme nyní schopní přesně stanovit,“ dodala.

Opravy za stovky milionů korun začaly na přivaděči už loni, to dělníci pracovali ve směru od dálnice k Jihlavě. Letos jde o druhou etapu, kdy budou pracovat v protisměru. Nejprve bude do června zavřený pás od sjezdu na Lesnov po exit 112 na dálnici D1. Zatímco do místní části na kraji Jihlavy se řidiči dostanou, na nejvytíženější dopravní tepnu v republice nikoliv. „V tomto úseku bude obousměrný provoz v pásu směrem do Jihlavy,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Na dálnici se řidiči dostanou jen ve směru od Havlíčkova Brodu, z Jihlavy ne. Opačně nepůjde sjet z dálnice ve směru od Brna, sjezd od Prahy bude fungovat. Kromě toho bude uzavřený také sjezd na Průmyslovou ulici od Jihlavy a výjezd z této ulice na Havlíčkův Brod.

Druhá fáze oprav pak má trvat zhruba do půlky srpna. To bude uzavřený pás mezi sjezdem na Lesnov a sjezdem na ulici Romana Havelky. Tato ulice by se pak měla letos také dočkat oprav, a to v celé délce od nájezdu na přivaděč až po Pražský most.

Od srpna už mají být otevřené všechny sjezdy a nájezdy. Řidiči tak musí zvládnout několik komplikovanějších měsíců, aby poté cestovali komfortněji. „Ještě vydržíme tu druhou půlku a bude se nám krásně jezdit,“ těšil se už loni na podzim Marek Řezáč z Jihlavy. Nový asfalt má mít životnost patnáct let.

Do listopadu pak budou uzavřeny levé pruhy v obou směrech přivaděče, dělníci tam totiž budou pracovat ve středovém dělicím pásu. Stejně tak budou po polovině srpna ještě pokračovat opravy v ulici Romana Havelky. V Pávovské ulici zase dělníci dají do pořádku opotřebení spojené se stanovením objízdné trasy včetně rekonstrukce křižovatky s Průmyslovou ulicí.

Největší dopravní stavby v Jihlavě pro letošní rok:

- jihovýchodní obchvat Jihlavy, část Jih

- práce na dálničním přivaděči

- rekonstrukce Hybrálecké ulice