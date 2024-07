Ulicí Lidická kolonie přijíždí v úterý dopoledne mladá řidička, má namířeno do Třebíče. Krátce před křižovatkou s Brtnickou ulicí jí ale začíná být jasné, že tudy neprojede. Poté, co se ujistí, že to nepůjde, jen rezignovaně mávne rukou. „Asi by se svět zbořil, kdyby Brtnickou rozkopali až bude hotový obchvat mezi silnicemi na Znojmu a na Třebíč,“ říká ironicky Lenka, která nechtěla zveřejnit své příjmení, redakce ho však zná.