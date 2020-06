Tesaři při ní použili sto dvacet kubíků dřeva a pokrývači potřeboval dvaaosmdesát tisíc bobrovek nebo téměř sto pětašedesát tisíc měděných hřebů. Krytina střechy z roku 1904 sice z venku vypadala pěkně, skutečnost byla ale jiná.

Stavební společnost při rekonstrukci národní kulturní památky, kterou kostel je, respektovala starý krov a zachovala maximální možný počet původních prvků. „Oprava se prováděla náročnou technikou pomocí celodřevěných spojů, které stavbě tolik neubližují,“ prozradil Norbert Dostál, vedoucí investičního oddělení Římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba.

Vyhlídková věž

Zavřená naopak zůstává třiašedesát metrů vysoká severní vyhlídková věž kostela. Zábradlí na ochozu je ve špatném stavu a i kdyby byla věž příští rok pro veřejnost otevřená, bylo by to bez přístupu ven. „Návštěvníci by si mohli prohlédnout jenom interiér věže nebo vyhlédnout ven okny,“ dodal Dostál.

Investorem rekonstrukce byl majitel kostela, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, město se snažilo vycházet vstříc například odpuštěním poplatků za zábor veřejného prostranství. "Jsme moc rádi, že má Jihlava další turistické lákadlo,“ uzavřela primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).