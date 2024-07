„Předmětem stavby je rekonstrukce silnice I/38 v úseku od severozápadní části města Jihlava, mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s Jiráskovou ulicí, až takřka po okruží křižovatku u zahrádkářské osady Ráj včetně přidružených větví mimoúrovňového křížení a povrchu v Jihlavském tunelu,“ upřesnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Celková délka rekonstruovaného úseku je 4 706 metrů.

Rekonstrukcí projdou také mostní závěry a ložiska na dvou mostech na trase. Projekt zahrnuje rovněž výměnu protihlukové stěny a svodidel.

Jak se bude v místě jezdit? Podle Rýdla opravy omezí provoz pouze částečně s tím, že bude veden vždy volným jízdním pásem, na kterém se nebude pracovat. O tom však bude teprve jednat uzavírková komise.

Zhotovitelem akce bude společnost CE Jihlava – OK Ráj. Jde o sdružení společností COLAS CZ a.s. a EUROVIA CZ a.s. Práce vyjdou na 151,99 milionů korun bez DPH, což je zhruba o deset milionů méně než odhadovaná cena bez DPH.

Znovuotevřený jihlavský tunel. | Video: Martin Singr

Na stavební práce má zhotovitel přesně 115 dní, to znamená zhruba čtyři měsíce. V případě, že by oprava podle původního plánu začala v červenci, mohlo být hotovo do konce října. Takto se to protáhne.