Oprava průtahu Třeště se letos už uskuteční

/FOTOGALERIE/ Od roku 2017 se plánuje oprava průtahu Třeště. Silnice druhé třídy, po které denně projedou mezi Jihlavou a Telčí tisíce aut, se měla opravit už loni v létě, nepodařilo se však najít stavební firmu, která by nabídla přijatelnou cenu. Letos by to mělo být jiné. Došlo totiž k úpravě zadání soutěže a stanovení limitu pro celou zakázku. Jedna stavební firma projevila zájem a během ledna by po projednání mělo dojít k uzavření smlouvy o dílo.

Silnice v Třešti se letos konečně dočká opravy. | Foto: Deník / Zuzana Musilová