Šibeniční termín dva měsíce se snaží stihnout dělníci, kteří v Dolní Cerekvi pracují na záchraně školy a školky před vlhkostí. Narazili však na skálu a navíc často prší, jsou tak týden ve skluzu.

Už při výběru firmy, která bude u školy pracovat, byl problém. Všechny totiž chtěly na práce tři měsíce, ale starosta Zdeněk Dvořák argumentoval, že prázdniny mají jen dva a musí se to stihnout. „Stavbyvedoucí mě neustále přesvědčuje, že jsou ve skluzu a že to musím začít zohledňovat. Já mu neustále říkám, že ten skluz dokáže hned další týden dohnat,“ říká s trochou nadsázky k aktuální situaci starosta. Připomíná, že harmonogram počítal se třemi dny rezervy, takže ztráta je vlastně jen dva dny. „Věřím, že se to stihnout dá,“ neztrácí optimismus.

Práce výrazně zkomplikovaly časté bouřky a hlavně pak skála, kterou pod školou nikdo nečekal. „To tak bývá, že jakmile kopnete do země, ukáže se něco, co jste nečekali,“ glosuje situaci Zdeněk Dvořák. „Všechny historické dokumentace uvádí, že byla škola postavená v náspu, my ale narazili na obrovskou skálu, která je už metr pod zemí a tu teď sbíječkami rozbíjíme,“ dodal.

Vlhké zdivo navíc nemá nejlepší statické vlastnosti, proto se pracuje na třetiny. „Nemůžeme otevřít všechno. Část školy, zhruba třetinu z celé délky, už jsme izolovali, teď to uděláme podruhé a pak to budeme dělat potřetí. Vykopeme, všechno se vyčistí, opraví, zahrabe a pak vedle vykopeme novou díru. Je to takové až ubíjející,“ vysvětluje starosta s tím, že základy sahají až do hloubky čtyř metrů dvacet. Do školního dvora se nevejde ani více techniky, rychleji tak pracovat prostě nejde. Situaci nijak nezlehčuje ani situace na stavebním trhu, materiály zdražují a nebo vůbec nejsou.

Děti lákal bagr

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNajdou se ale i pozitiva. Například spád kanalizace vyšel, dokonce bude mírně strmější, než by bylo nutné. Díky skále také nebylo nutné nijak zabezpečovat výkop, aby se nesesypalo, co dělníci vykopou. „Výkop máme poloviční šířky, v tom je to snazší, je tam menší pohyb hmot,“ zmiňuje hlava městyse.

Zároveň oceňuje přístup dělníků, kteří nechtěli rušit dětem posledních dny ve škole a ve školce. „Řekli, že tu radši budou v sobotu do noci, a to dodrželi. Je super, že tu dělají tátové, kteří si dovedou představit, jak stavbu vnímají děti ve školce,“ říká starosta a se smíchem dodává, že dětem však stačilo jen to, že před budovou stála technika. „Když šly děti na procházku, chtěly strávit nejvíce času na školním dvoře, protože tam byl bagr. Vůbec neposlouchaly paní učitelky, protože bagr.“

Největší letošní akce v Dolní Cerekvi vyjde celkem na více než tři miliony, naštěstí se podařilo získat dotaci z ministerstva financí. Obec přitom měla vyhrazené peníze ve vlastním rozpočtu, oprava havarijního stavu by už nepočkala. Ve školním sklepě totiž musely být pod bramborami vysoké rošty, aby nestály ve vodě. Cena ale bude zřejmě vyšší, se skálou se totiž nepočítalo. „Zatím je naceněný jednotkový metr a potřebujeme vědět, kde skála skončí,“ neví ani starosta, na kolik vše vyjde. „Vícepráce jdou nyní akceptovat trochu snadněji,“ říká s odkazem na dotaci Dvořák.

Co když se všechno do prvního září nestihne? „Bude hotovo,“ prohlásí starosta, následně ale s vážnou tváří dodává, že třeba loni na slavnostní zahájení školní roku pršelo a také se vše zvládlo na chodbě, navíc je k dispozici sportovní hala. Konec prací pak uvítají i děti. „Těším se, až tam budeme smět zase procházat a až nebude mít škola takové ošklivé zdi," říká například osmiletá Aneta.