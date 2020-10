V Brtnici nadále pokračuje oprava sýpky, koronavirová krize však poznamená i tyto práce. Bývalou renesanční sýpku radnice opravuje už roky, postupuje dle finančních možností. A právě ty nyní zřejmě práce mírně přibrzdí.

Bývalá sýpka v Brtnici. | Foto: Deník / Zuzana Musilová

Vlivem koronaviru a nižších příjmů do rozpočtu musela totiž radnice přehodnotit, kam a v jaké výši investovat. „Musíme dělat to, co je důležité pro chod obce,“ uvědomuje si starostka Miroslava Švaříčková.