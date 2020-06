V lesích nedaleko krajského města Vysočiny se ve čtvrtek dopoledne uskutečnila malá církevní slavnosti. Farář Marián Jiří Husek posvětil obrázek svatého Jana Nepomuckého a požehnal opravené štole.

Svěcení zrekonstruovaného vstupu do štoly svatého Jana Nepomuckého nedaleko Hybrálce na Jihlavsku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do štoly by se mohla zanedlouho podívat i veřejnost. „Pokud se nám to podaří, vyčistíme štolu, aby byla průchozí a dá-li Bůh, podívají se tam všichni,“ řekl správce podzemí Jan Šustr. Nyní je však na štole mříž s dvěma robustními visacími zámky.