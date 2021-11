Tou dobou navíc ke Kamenici nepatřily místní části Řehořov ani Kamenička, s nimi by to bylo ještě více. „Ale patřil k nám Brodek a Vržanov, kde bylo více lidí. V Brodku je teď jen několik občanů,“ připomněla kronikářka Radmila Čermáková. „Do školy dříve chodilo pětatřicet dětí z těchto osad, teď nikdo,“ dodala starostka Eva Jelenová. V Kamenici bylo sice méně rodin než dnes, ale bylo v nich více dětí. „Teď jsou dvě děti, někde tři, dříve jich bylo osm, devět,“ porovnala starostka.

Poslední dobou se ale začíná počet obyvatel zvedat, městys nabízí stavební parcely. „O parcely je neustále zájem, každých čtrnáct dní, někdy i častěji, se někdo ptá, jestli tu není parcela,“ informovala Eva Jelenová. Zájemce zapisuje do pořadníku, který aktuálně čítá kolem padesáti jmen.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Kamenici se totiž žije dobře. Všechny obecní budovy a památky jsou opravené, je tam moderní škola i dvě budovy školky, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, zdravotní středisko, obchody, restaurace a další služby. „Funguje tu i kultura, o poutích jsme tu měli Kluse, Mirai, Jeleny a Peroutku… V jaké vesnici to takhle funguje,“ zeptala se kronikářka a pokračovala: „Kulturní březen je také fajn, ale tam chodí stále stejní lidé. Přitom jsou to skvělá divadla, mnohdy lepší než v Horáckém divadle v Jihlavě. Mně je skoro líto, že se lidé těchto akcí neúčastní.“

Zatímco v dřívějších desetiletích lákal život ve městech a Kameničtí odcházeli do Jihlavy nebo do Třebíče, nyní je trend opačný. „Lidé se vrací z měst, tady mají dobré podmínky k životu, je tu v podstatě všechno,“ řekla Radmila Čermáková. „I když, pokud to srovnáme s historií, tak jenom v Kamenici bylo hospod a obchodů, ševců a služeb. To bylo neuvěřitelné. Bylo tady i kino,“ dodala jedním dechem.

Malé obchůdky se ale v roce 1980 zrušily a v centru Kamenice začal fungovat takzvaný Prior. „Sem se sjížděli lidé ze širokého okolí, z Třebíčska i z Jihlavska k nám jezdili nakupovat, protože tady bylo hodně zboží a obrovské parkoviště. Prodával se textil, koberce, domácí potřeby, drogerie a spotřebiče,“ vyjmenovala kronikářka. Obchod byl úspěšný díky vedoucímu. „Pan Novotný když řekl, že něco nemá, tak to druhý den večer měl a přivezl to lidem domů,“ pamatuje si Eva Jelenová.