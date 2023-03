Rekonstrukce historického domu na adrese Masarykovo náměstí 21 za osmdesát milionů korun má skončit letos na podzim. Lidé se mohou těšit, až uvidí krásné interiéry budovy. V dolní části jihlavského náměstí tak postupně vzniká místo, které podpoří historii města, zdejší kulturu, vzdělání i společenský život.

Opravy budovy na adrese Masarykovo náměstí 21 vyjdou na osmdesát milionů korun. | Video: Deník/Martin Singr

„Věřím, že to bude chlouba města. Našly se tam trámy z roku 1280, pak je tam krásná renesanční část, krásné stropy z počátku šestnáctého století a krásné malby z té doby na stěnách, to vše by se mělo odkrýt veřejnosti,“ uvedl primátor Petr Ryška.

Radnice připouští drobné komplikace v komunikaci s památkáři, nicméně podle všeho se podaří najít společnou řeč. „Byl to městský palác, který měnil svůj způsob využití, byl mnohokrát přestavován. Jsou tam věci, které je dobré chránit, ale je na širokou diskuzi, kterou část historie ponechat a kterou mírně potlačit,“ poodhalil náměstek primátora Radek Popelka.

Archeologové již v místě našli řadu "pokladů". Bylo to například razidlo a další inventář královské mincovny z konce třináctého století, který odhalil přesnou podobu mincí ražených v Jihlavě. „Tento archeologický nález má obrovský význam pro naše tvrzení, že Jihlava byla pokladnice českých králů. V letech 1230 až 1300 patřila k nejvýznamnějším městům v Českém království a možná i ve Svaté říši římské,“ prohlásil tehdy náměstek primátorky Martin Laštovička.