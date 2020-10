„Současný tankodrom zmizí,“ řekl tehdejší náměstek primátora pro dopravu Vratislav Výborný. Tankodrom opravdu zmizel, na několik let ho vystřídalo staveniště.

Místním to vyhovovalo. Opravdu?



Píchnutím do vosího hnízda byla slova bývalého primátora Jihlavy, sociálního demokrata Rudolfa Chloupka. Ten letos na květnovém zasedání zastupitelstva při jednání o ulici Jiřího z Poděbrad řekl, že místním možná tento stav ani nevadí. „Co jsem slyšel od obyvatel, jim ten stav vyhovuje. '



Dříve jim tam jezdila půlka Jihlavy, dnes mají klid,“ prohlásil dnes již opoziční zastupitel. Na sociálních sítích za svá slova sklidil vlnu kritiky. Dá se tedy říct, že místní by opravu uvítali.

Dělníci totiž zjistili, že pod vozovkou je zborcená kanalizace. A město se začalo dohadovat s Vodárenskou akciovou společností. Práce se zastavily. Na sklonku roku pak nechal magistrát stavbu zakonzervovat. Tehdy se hovořilo o tom, že ulice bude průjezdná v květnu příští rok.

Ale nestalo se tak. Letos v květnu pak tři čtvrtě hodiny diskutovali jihlavští zastupitelé o tom, co dále. „Ulice Jiřího z Poděbrad je mementem toho, jak se hádáme s protistranou, jak to trvá dlouho a jak je to celé nesmyslné,“ prohlásila primátorka Karolína Koubová. Dílčí dohoda o investorství se tehdy octla pod tvrdou palbou opozice a Jaroslav Vymazal coby předkladatel návrhu bod stáhl z programu.

Není divu, že místní už ani nevěří tomu, že se ulice kdy vyasfaltuje. „Že to udělají příští rok? Slibem nezarmoutí,“ usmál se místní starší muž, který včera odpoledne tudy procházel.

Faktem ale je, že město v létě ukončilo vleklé soudní spory s Vodárenskou akciovou společností a se Svazkem vodovodů a kanalizací. Od Nového roku bude Jihlava kanalizaci vlastnit a může se pustit do velkých oprav.

Vedle nového povrchu vozovky tak může v místě i vybudovat novou dvojitou kanalizací. „Je potřeba vybudovat zvlášť potrubí na dešťovou vodu a zvlášť na odpadní vodu. Město tam chce mít kanály minimálně na sto příštích let, proto je chceme udělat pořádně, správně a v souladu s aktuálními požadavky,“ řekl radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal.

Do konce příštího roku by tak chtělo mít město ulici opravenou. Místní doufají, že to po třech letech přešlapování už vyjde.