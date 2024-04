V Jihlavě dělníci opraví most v Jiráskově ulici, tato akce bude koordinovaná s další opravou dálničního přivaděče, který vede pod mostem. Mosty čekající na opravu jsou rovněž v Třeštici, Dobré Vodě, v Mysliboři nebo v Rančířově. „V Brodcích proběhne přestavba propustku na most,“ doplnila Miluše Jiskrová za krajské cestáře.

Co se dalších investorů týká, pokračovat bude stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy, letos začne stavba části východ mezi silnicemi na Třebíč a na Brno. Začne i stavba obchvatu Brtnice, dalšího nezbytného pro stavbu nového bloku v Dukovanech. Hejtmanství také opraví průtah Urbanovem a Radkovskou ulici v Telči.

Řidiči velmi uvítají přestavbu nebezpečné křižovatky na dálničním přivaděči v jihlavské místní části Pávov. Po letitých opravách dálnice D1 letos dojde i k opravám návozových tras v okolí Velešova, Zbinoh a Větrného Jeníkova. Dálniční most u Řehořova, dle místních poničený právě při rekonstrukci dálnice, ale už nikdo opravovat nebude, před deseti dny šel k zemi.

Nejvýznamnější stavební Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v roce 2024:

OPRAVY SILNIC:

II/351 Dobroutov – Lipina – 3,03 km

III/40614 Mrákotín – Olší – 1,13 km

III/4062 Popice – Salavice – 2,36 km

III/41012 Knínice – Bohusoudov – 1,47 km

III/3518 Kamenička průtah – 1,74 km

II/404 křiž. III/4045 – Komárovice – 1,16 km

III/4034 Malé průtah – 0,6 km

II/352, III/3525, III/3526 Ždírec průtah – 1,68 km

III/34819 Dobronín průtah – 0,38 km

III/03824 Jihlava, Hybrálecká ulice – 0,42 km

II/348, II/351 Polná, Husovo náměstí, Havlíčkova ulice – 0,39 km

II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev – 7,77 km

III/01949, III/01945 Jiřín – 1,88 km

Rekonstrukce a opravy mostů a propustků:

III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2

III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1

III/02321 Mysliboř - most ev. č. 02321-1

III/4029 Brodce, přestavba propustku na most

II/523 Jihlava, Jiráskova ulice - most ev. č. 523-001