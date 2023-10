Další měsíc ale potrvá, než dají dělníci stejným způsobem do pořádku i druhou stanu silnice - ve směru od centra levý pruh. Stejně dlouhou dobu bude cesta do místního supermarketu Kaufland poněkud krkolomná. Nelze odbočit hned, je potřeba dojet až k OC Patrol a pak zpátky. „Vždyť to žádná komplikace nebyla,“ mávne rukou při dotazu na objížďku Jaroslav Peterka, který zrovna nakládá nákup do auta. O tom, že by jel nakupovat jinam, prý neuvažoval, ani ne kilometr dlouhá zajížďka mu nevadí.