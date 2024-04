Sto let od svého vzniku si letos připomene Základní umělecká škola (ZUŠ) Jihlava. Velkolepé oslavy se budou prolínat celým školním rokem 2024/2025. V hlavním programu oslavy nabídnou devět mimořádných akcí od září do června.

Oslavy sto let Základní umělecké školy v Jihlavě. Úvodní informace. | Video: Deník/Martin Singr

„Oslava výročí by měla být krásná a okázalá. Na začátku jsme měli tři verze. Slabší, střední a velmi silnou. Já jsem byl zastáncem názoru, že sto let musíme oslavit ve velkém stylu,“ vrátil se na začátek Marek Nikiforov z Unie rodičů při ZUŠ Jihlava. „Když jsme potom spočítali potenciální rozpočet a byl kolem milionu korun, tak mi bylo trochu úzko, ale na druhou stranu jsem říkal, že to zvládneme,“ dodal.

Jihlavská „zuška“ dostala klavír za pět milionů. Výhodná koupě, zní z radnice

Na transparentním účtě 299089432/0330 se schází peníze od firem, rodičů žáků „zušky“, mecenášů umění i široké veřejnosti. Nyní se se podařilo vybrat 550 tisíc na oslavy, dříve byly cílem jiné investice. „Zatím největším počinem Unie rodičů byl příspěvek ve výši 350 tisíc na pořízení koncertního křídla Steinway & Sons, které ZUŠ Jihlava získala jako dárek mimo jiné i od Města Jihlavy ke svému stému výročí již před dvěma lety,“ připomněla ředitelka ZUŠ Dana Fučíková.

Ta zároveň představila nové logo a design manuál, který bude provázet vše spojené s oslavami. Motiv v logu akcentuje všechny čtyři obory školy, tedy hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. „Barevnost se prolíná s barevností hudebního sálu školy, zároveň symbolizuje mládí a nadšení,“ popsala ředitelka s tím, že autorkou je studentka Markéta Marková ze Střední umělecko-průmyslové školy Helenín.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Oslavy začnou zahajovacím koncertem v Horáckém divadle Jihlava. „Představí se všechny obory společným vystoupením a na závěr koncertu vystoupí host Lukáš Klánský. Společně se symfonickým orchestrem zahraje Rapsodii v modrém,“ poodhalila Fučíková zákulisí akce, která se chystá na 12. září.

Přesně sto let od zahájení výuky to bude 16. října. V ten den se bude konat Den otevřených dveří s názvem Z minulosti do současnosti. „Budou připravené prohlídky školy pro skupiny patnácti až dvaceti osob, výuka bude ve stylovém oblečení, bude to trochu cestování v čase,“ uvedla ředitelka s tím, že ozdobené budou i zdi školy. V radnici se ten den uskuteční autorský koncert.

Velkou akcí bude únorový Vyladěný ples, což je novinka. „Je to pro nás úplně nová výzva, chtěli bychom, aby tento ples byl nevšední zážitek. Zazní vídeňské valčíky, česká polka, klasické tance,“ řekla Fučíková s tím, že by zahrát měla i kapela Moondance Orchestra známá ze StarDance.

Bývalý ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev byl propuštěn z vazební věznice

Děkovná mše v Kostele svatého Jakuba bude na svátek svaté Cecilie, patronky hudebníků, tedy 22. listopadu. Dramatický obor připravuje divadlo na 28. března. Retrospektivní výstava tanečního oboru začne 13. května. Koncert duchovní hudby, do kterého se zapojí žáci ZUŠ Jihlava bude 25. května. Krátce poté, 29. května, bude vernisáž Knihy džunglí v zoo. Pochopitelně se bude konat i řada menších, tradičních, akcí.

Velkým vyvrcholením pak bude 13. června Al Coda 100. Akce pod širým nebem by se měla konat před školou na náměstí a představí se tam celá škola. Koncert vyvrcholí ve večerních hodinách, kdy vystoupí Čechomor společně se symfonickým orchestrem jihlavské Základní umělecké školy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Festivalové léto na Vysočině. Na co se můžete těšit?